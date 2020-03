Kukiz zawiesza aktywność w mediach społecznościowych. "To jest nienormalne i przerażające"

"W związku z powszechną histerią zawieszam swoją aktywność w mediach społecznościowych" – poinformował na Facebooku Paweł Kukiz. Polityk ocenił, że to, co się dzieje "jest nienormalne" i "przerażające". Do swojego wpisu załączył artykuł dotyczący śmierci doktora Wojciecha Rokity. "Przyczyną śmierci nie był koronawirus, a fala hejtu. Lekarz popełnił samobójstwo (...)" – ten cytat z artykułu lider Kukiz'15 załączył do swojego posta.

Dzień wcześniej Paweł Kukiz zamieścił wpis, który wywołał lawinę komentarzy i spotkał się z ostrą krytyką. "Na 'zwykłą' grypę zmarło w tym miesiącu 15 osób. Na 'koronagrypę' -5. Przy okazji pada tysiące firm. Zdrowia" – napisał.

Pod tym postem pojawiło się do tej pory 2,4 tys. komentarzy. "Bardzo szkodliwy post, czemu on ma służyć??? Nakłanianiu do bagatelizowania problemu? Nawoływaniu do lekceważenia postanowień rządu w sprawie pandemii? To jest właśnie teraz Pański priorytet? Pańska postawa obywatelską? Sama nie wiem, dyletanctwo czy głupota?" – czytamy w jednym z nich. "I Pan to pisze na poważnie?? 2 tygodnie temu we Włoszech była mniej więcej taka statystyka jak dziś w Polsce. Tak wygląda przebieg epidemii - początkowo kilka zachorowań a za 2-3 tygodnie kilkaset zgonów dziennie i wtedy już ciężko to opanować, co widać na przykładzie Włoch. Przykre, że lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, położne narażają zdrowie i życie swoje i najbliższych pracując bez odpowiednich środków ochrony osobistej (brakuje maseczek, fartuchów, googli) a potencjalni pacjenci mają to w poważaniu i bagatelizują sprawę. Ile osób musi w Polsce umrzeć, żeby skończyły się takie komentarze?" – pyta inna użytkowniczka Facebooka.

