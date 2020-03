WOŚP przekazuje 20 milionów złotych na walkę z koronawirusem

W niedzielę 22 marca Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy złożyła zamówienie na 50 tysięcy Indywidualnych Pakietów Ochrony Biologicznej (IPOB). Zestawy te zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa lekarzy i personelu medycznego ratującego życie i zdrowie osób zarażonych koronawirusem. Fundacja przeznaczyła na ten zakup około 16 mln złotych. Zarząd Fundacji zdecydował się pokryć koszt zakupu częściowo ze środków zebranych w roku 2019 w ramach 1% podatku, a częściowo - ze zbiórki 28. Finału WOŚP – czytamy na stronie organizacji.

"Wczoraj Fundacja WOŚP zamówiła 50.000 Indywidualnych Pakietów Ochrony Biologicznej (IPOB). Na pakiet składa się kombinezon, buty, panoramiczne gogle, rękawiczki, worek na odpady, czyli to, czego dzisiaj najbardziej potrzebują walczący z koronawirusem lekarze i personel medyczny. Ogrom ludzi pracuje teraz nad całą logistyką dostawy z Chin. Robimy wszystko, by dotarła ona do nas tak szybko, jak to tylko będzie możliwe, nie powinno to trwać dłużej niż kilkanaście dni" – poinformował na Facebooku Jerzy Owsiak.