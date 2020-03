Budka: Morawiecki zachowuje się jak małe dziecko

W Pałacu Prezydenckim odbyło się dzisiaj posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie Tarczy Antykryzysowej z udziałem przedstawicieli opozycji. – Będą uwzględniane zasadne uwagi zgłaszane przez przedstawicieli opozycji. Jest ogromna szansa, że w zgodzie zostanie wypracowana ostateczna wersja przepisów – mówił po spotkaniu prezydent Andrzej Duda.

– Nikt nie ma wątpliwości, że niestety ten kryzys, który został wywołany przez koronawirusa, będzie głęboki, głęboki na całym świecie. Dotyka także i Polskę. Wszyscy widzimy jaka jest sytuacja. Jeszcze raz dziękuję wszystkim moim rodakom za stosowanie się do zasad, które do tej pory zostały wskazane, za odpowiedzialność w okresie kwarantanny – mówił prezydent po zakończeniu spotkania.

"Jesteśmy gotowi współpracować"

Do rozmów odniósł się po zakończeniu posiedzenia lider PO Borys Budka. – Mamy faktycznie do czynienia ze stanem klęski żywiołowej i pan premier Morawiecki ma już nie tylko prawo, ale i obowiązek przedstawić Radzie Ministrów stosowny projekt rozporządzenia, by stan klęski żywiołowej został w Polsce wprowadzony – wskazał Budka.

Koalicja Obywatelska jest gotowa "natychmiast wziąć udział we wszystkich pracach legislacyjnych, które mają zapobiec eskalacji tego co dzieje się w gospodarce i zapobiec nadchodzącemu kryzysowi". – Ale musi się to odbywać w relacjach demokratycznych, musi się to odbywać w oparciu o regulamin Sejmu – powiedział Budka.

Budka: Nie może być tak...

Borys Budka odniósł się także do kwestii wyborów prezydenckich.

– Nie może być tak, że jakikolwiek wyborca, który np. przebywa za granicą i będzie poddany kwarantannie, nie weźmie udziału w tych wyborach. Nie może być tak, że ktokolwiek będzie bał się iść do lokalu wyborczego, a dzisiaj niestety w sposób cyniczny, w sposób absolutnie urągający wszystkim zasadom rząd z jednej strony apeluje do wszystkich, żeby pozostali w domu, pani marszałek boi się zwołać posiedzenie Sejmu, ale z drugiej strony mówi się, że Polacy mają chodzić do wyborów, że mają tak jak wczoraj w wielu miejscach w Polsce z narażeniem zdrowia brać udział w tych wyborach. Niestety pan premier Morawiecki nie odniósł się w żadnym zdaniu do tego o czym mówiłem. Pan premier Morawiecki zachowuje się trochę jak małe dziecko. Zamykając oczy, zatykając uszy, mam wrażenie, że ten problem zniknie – stwierdził szef PO.