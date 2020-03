Fogiel nie przebiera w słowach. Skomentował wpis Giertycha: Kreatura

Roman Giertych włączył się w dyskusję na temat ewentualnego przełożenia wyborów prezydenkich. Giertych był m. in. pełnomocnikiem Donalda Tuska przed komisją śledzą ds. Amber Gold. Teraz "zabłysnął" wpisem nawiązującym do katastrofy smoleńskiej. Mecenas przypomniał, że ze względu na tragedię, w 2010 roku odbyły się przyspieszone wybory prezydenckie. Giertych wprost stwierdza, że obecne problemy z terminem głosowania to efekt "naciskania na pilotów" przez "kogoś". Można się domyślać, że chodzi o śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Pod wpisem pojawiło się wiele krytycznych komenatrzy. Słowa mecenasa oburzyły m. in. wicerzecznika PiS, posła tej partii Radosława Fogla. "Najsmutniejsze jest to, że taka kreatura w ogóle funkcjonuje w przestrzeni publicznej" – stwierdził polityk. W kolejnym tweecie dodał: "Informacyjnie: rzadko rozdaję bany, ale chamstwo czy kpiny w kontekście Smoleńska to jest ten moment. Więc jeśli ktoś tu chce współbrzmieć z Giertychem czy go bronić - jego wola, ale żeby nie było, że nie uprzedzałem".

Opozycja chce, aby wybory prezydenckie zostały przełożone ze względu na epidemię koronawirusa. Głosowanie ma się odbyć 10 maja. Odmiennego zdania jest obóz rządowy. – Wybory uzupełniające, które odbyły się w niedzielę pokazały, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich w terminie jest dzisiaj całkowicie możliwe – ocenił w rozmowie z PAP w poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Polityk także w sobotę w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w radiu RMF FM tłumaczył, że obecnie nie ma możliwości i potrzeby przesunięcia daty wyborów prezydenckich. – Wybory powinny się odbyć i administracja państwowa – rządowa i samorządowa, mają konstytucyjny obowiązek podjąć działania ku temu, żeby się odbyły – tłumaczył prezes PiS w studiu RMF FM. – W tej chwili nie ma żadnych przesłanek, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej, a tylko wtedy wybory można odłożyć. To nie jest tak, że my możemy sobie powiedzieć, że odkładamy wybory, muszą być przesłanki konstytucyjne – dodał polityk, odpowiadając na kolejne pytania dziennikarza.