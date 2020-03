Szumowski apeluje: Wyjście z domu ograniczmy do zera

We wtorek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od jutra w całej Polsce będą obowiązywać nowe ograniczenia w przemieszczaniu się. Chodzi o całkowity zakaz wychodzenia z domu poza niezbędnymi przypadkami.

– Wiem, że jest trudno, wiem że jesteście zmęczeni, ale tym bardziej chciałbym wszystkich prosić o jeszcze większy wysiłek, o jeszcze więcej we wspólnym działaniu, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa – oświadczył minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Tłumaczył, że zakaz wychodzenia z domu obowiązuje poza niezbędnymi przypadkami, jak wyjście do pracy, sklepu, apteki czy wyprowadzenie psa. – To nie oznacza, że mamy się gromadzić, iść na plac zabaw z dziećmi, czy grillować na bulwarach ze znajomymi – dodał.

– Bądźmy rozsądni i uratujmy życie swoich bliskich, ale i medyków, którzy są na pierwszej linii frontu. Jeżeli nie zastosujemy się do tych zasad i nie ograniczmy wyjść z domu praktycznie do zera, nie uda nam się uratować ludzkich żyć. Bardzo o to proszę, bardzo o to apeluje – mówił Szumowski.

Nowe restrykcję będą obowiązywać do 11 kwietnia, czyli Wielkiej Soboty.