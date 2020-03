Tusk apeluje do polskich polityków. "Nawet Putin to zrozumiał"

Apart: Od powstania firmy nie musieliśmy się mierzyć z tak ciężką sytuacją

– Od ponad 40 lat, czyli od momentu powstania firmy Apart, nie musieliśmy się mierzyć z tak ciężką sytuacją. To jest bezprecedensowe zdarzenie. Oczywiście, nikt nie jest temu winien, mamy do czynienia z epidemią. Ale prawda jest taka, że...