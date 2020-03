Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika. Sejm przyjął zmiany w Kodeksie wyborczym

Zmiana w Kodeksie wyborczym to była to jedna z poprawek zgłoszona przez klub PiS do pakietu "Tarczy Antykryzysowej", która m.in. pozwala na głosowanie korespondencyjne osobom w kwarantannie, izolacji lub izolacji domowej oraz osobom powyżej 60 roku życia.

Zmiany w Kodeksie wyborczym

Co jeszcze zawiera poprawka PiS? Zgodnie ze zmianami, brak możliwości głosowania korespondencyjnego obowiązywać będzie w obwodach zagranicznych i na statkach morskich.

Osoby powyżej 60 roku życia, zamiast głosowania korespondencyjnego będą mogły też zagłosować przez pełnomocnika (tak jak mogą to robić osoby z orzeczoną niepełnosprawnością).

Zamiar głosowania korespondencyjnie trzeba zgłosić do 15 dni przed wyborami; jeśli ktoś jest na kwarantannie do 5 dni przed wyborami.

Poprawkę przyjęto po godzinie 4 rano. Głosowało za nią 222 posłów, przeciw było 214 posłów. 3 wstrzymało się od głosu.