Grodzki odpowiada PiS. Jest nowy termin posiedzenia Senatu

– Jeśli w sobotę wieczorem otrzymamy dokumenty z Sejmu, w poniedziałek rano odbędą się posiedzenia komisji, a po południu posiedzenie plenarne Senatu – zapowiedział Grodzki.

Marszałek odniósł się w ten sposób do apelu premiera Mateusza Morawieckiego, który nalegał, by posiedzenie Senatu zwołać jak najszybciej i przyjąć tarczę antykryzysową, czyli pakiet pomocowy przygotowany przez rząd dla gospodarki w związku z koronawirusem.

Grodzki podkreślił, że senatorowie krytycznie oceniają przegłosowane w sobotę rano przez Sejm zmiany w Kodeksie wyborczym. Jego zdaniem Polacy nie chcą wyborów prezydenckich w maju, a państwo powinno się teraz zająć przede wszystkim walką z koronawirusem.

Marszałek Senatu wezwał też premiera do wprowadzenia w Polsce stanu nadzwyczajnego oraz wykorzystania tego weekendu na wspólne rozmowy o "poprawieniu" tarczy.

– Prace Senatu rozpoczną się, jak tylko będzie to możliwe. Pakiet antykryzysowy musi być przyjęty w marcu – stwierdził Grodzki. Jednocześnie zwrócił uwagę, że do Senatu nie dotarły jeszcze żadne dokumenty. Zaapelował też, by nie traktować jego izby jak maszynki do głosowania.

