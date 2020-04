Andrzej Duda ma wątpliwości ws. ustawy PiS. Prezydent kieruje ją do TK

W specustawie dot. walki z koronawirusem znalazły się przepisy umożliwiające premierowi dokonywanie zmian w Radzie Dialogu Społecznego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Senat wykreślił ten przepis, ale Sejm go przywrócił. Teraz prezydent Andrzej Duda skierował go do Trybunału Konstytucyjnego.

O regulacjach dotyczących RDS krytycznie wypowiedział się już szef NSZZ "Solidarności" Piotr Duda. Jak ocenił, że w ramach walki ze skutkami epidemii, "tylnymi drzwiami wprowadzono do ustawy zapisy podważające suwerenność i ograniczające niezależność partnerów społecznych w RDS poprzez przyznanie prezesowi Rady Ministrów uprawnienia do odwoływania członków Rady (...)".