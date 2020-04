TSUE: Polska złamała prawo UE. Zapadł wyrok w kontrowersyjnej sprawie

Odmowa relokacji uchodźców przez Polskę, Czechy i Węgry jest sprzeczna z prawem UE - ogłosił dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że w tej kwestii wypowiedziała się już w październiku rzecznik TSUE, Eleanor Sharpston. Jak wskazywano na stronie TSUE, Sharpston zaproponowała Trybunałowi, aby orzekł, że odmawiając zastosowania tymczasowego i ograniczonego w czasie mechanizmu obowiązkowej relokacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, Polska, Węgry i Republika Czeska uchybiły zobowiązaniom, które na nich ciążą na mocy prawa Unii.

Sprawa przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom została skierowana przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE pod koniec 2017 roku. Powodem było niewykonanie decyzji o relokacji uchodźców.

– Komisja wszczęła przeciwko Republice Czeskiej, Węgrom i Polsce postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Odpowiedzi udzielone przez te trzy państwa członkowskie nie zostały uznane za zadowalające i Komisja postanowiła przejść do następnego etapu postępowania – czytamy w komunikacie KE z grudnia 2017 roku.

Komisja Europejska napisała wówczas, że "gdy wszystkie pozostałe państwa członkowskie dokonały relokacji i niezbędnych zgłoszeń w ostatnich miesiącach, Węgry nie podjęły żadnych działań od momentu uruchomienia programu, a Polska nie dokonała żadnej relokacji i nie przedstawiła stosownych zgłoszeń od grudnia 2015 r. Republika Czeska nie dokonała żadnych relokacji od sierpnia 2016 r. i nie złożyła nowych deklaracji od ponad roku".

Tymczasowy mechanizm relokacji w sytuacjach nadzwyczajnych został ustanowiony w dwóch decyzjach Rady we wrześniu 2015 roku. Zgodnie z mechanizmem państwa członkowskie UE miały w ciągu dwóch lat (do 26 września 2017 r.) rozdzielić między siebie do 120 tys. uchodźców. Na Polskę miało przypaść ok. 7 tys. osób.

