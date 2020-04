Terlikowski w obronie ojca Rydzyka. "To elementarz chrześcijaństwa"

– To czas łaski, jaki dał nam Pan Bóg – tak o epidemii koronawirusa powiedział ojciec Tadeusz Rydzyk. W rozmowie z "Naszym Dziennikiem" redemptorysta wyraził pogląd, że czas kwarantanny społecznej powinniśmy przeznaczyć na modlitwę i skupienie się na rzeczach naprawdę ważnych. – Dziś poprzez kolejne przełomowe wydarzenie, Bóg daje naszemu narodowi jeszcze jedną szansę na duchowe oczyszczenie – uważa ojciec Tadeusz Rydzyk, który przekonuje, że pandemia nie jest czasem rozpaczy, a "rewizji życia".

Wypowiedź dyrektora Radia Maryja niektórym wydała się kontrowersyjna. Niektóre media zestawiały jego słowa ze słowami Papieża Franciszka, który czas pandemii określił jako "okres płaczu i mroku".

W obronie duchownego stanął Tomasz Terlikowski. "Nie rozumiem tego naśmiewania się z o. Tadeusza Rydzyka" – przyznał publicysta na Twitterze. "Tak, każdy kryzys, każdy przełom, także każde trudne wydarzenie jest czasem łaski, okazji do nawrócenia, do przemiany. To elementarz chrześcijaństwa" – podkreślił.

