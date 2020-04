Marek Migalski: Prawicowi wyborcy łatwiej się brzydzą

Europoseł PiS Dominik Tarczyński zamieścił na swoim profilu na Twitterze fragment programu TVN24, w którym gościł Marek Migalski. Politolog mówił o prawicowych wyborcach. Tarczyński opatrzył nagranie komentarzem: "Nie wierzę...".

– Wyborcy prawicowi są łatwiej nastawieni na obrzydzenia; łatwiej się brzydzą czegokolwiek – potraw, innych ludzi. U nich nawet pewne obszary mózgu, np. ciało migdałowate jest trochę bardziej poszerzone (…) dlatego że oni się troszeczkę bardziej obawiają – ocenił Migalski.

Zdaniem politologa tacy wyborcy popierają "partie, które dają im większe bezpieczeństwo, nie lubią np. homoseksualistów, imigrantów, ludzi, których uważają za potencjalne zagrożenie dla siebie".

Według Migalskiego, gdyby opozycja zamiast wzywać do bojkotu wyborów 10 maja zaczęła namawiać Polaków do głosowania, to może się okazać, że to jej elektorat "będzie mniej wystraszony tego, co dzieje się dzisiaj w Polsce, niż elektorat prawicowy, który może nie pójść na wybory, bo będzie się bardziej bał".

– To stawia pod znakiem zapytania przekonanie obozu władzy, że Andrzej Duda wygra i to pewnie 10 maja – stwierdził Migalski.