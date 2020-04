Szumowski w Sejmie: Nie jest fantastycznie, ale walczymy

– Nikt nie mówi, że jest mlekiem i miodem płynąca służba zdrowia w Polsce, to byłoby absurdem i byłoby nieuzasadnione. Ale mówimy, że wykonujemy 8 tys. testów na dobę, ale mówimy, że walczymy o sprzęt ochrony osobistej, mówimy, że dostarczyliśmy w zeszłym tygodniu ponad 7 mln maseczek, 2,5 mln rękawiczek, 500 tys. maseczek HEPA – mówił Łukasz Szumowski w Sejmie.

– Mamy w tej chwili 4200 osób zakażonych. Gdybyśmy nie wprowadzili tych restrykcji, o których państwo mówicie, przemieszczania się, izolacji, dzisiaj predykcje mówią o 16500 osób zakażonych. To jest ta skala i ta różnica – dodawał minister zdrowia.

Premier: Szczyt zachorowań w maju, czerwcu

– Spodziewamy się, że szczyt zachorowań jest przed nami gdzieś w maju, czerwcu. Prawdopodobnie, jak mówi wielu ekspertów, promienie ultrafioletowe będą z całą pewnością pomocne w walce z koronawirusem, ale chcemy do tego czasu ograniczyć ilość zachorowań, a w szczególności wypłaszczać krzywą zachorowań – mówił premier Mateusz Morawiecki w Sejmie.

– Podchodzimy do sytuacji z ogromną pokorą. Nikt na świecie nie wie, jaki będzie dalszy przebieg koronawirusa. Czy epidemia będzie trwała do czerwca, do sierpnia, czy będzie nawrót jesienią mały, duży, czy nie będzie wcale, czy zimą będzie koronawirus, czy szczepionka będzie wynaleziona w grudniu, czy może w lutym przyszłego roku. To wszystko powoduje, że musimy starać się ograniczać rozprzestrzenianie tej epidemii, jednocześnie starając się przywraca wiele form życia gospodarczego – podkreślał szef rządu.

