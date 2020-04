"Zagapiłem się i przepraszam". Kraśko złamał jedną z zasad kwarantanny

Piotr Kraśko został przyłapany przez paparazzi w piekarni. Wchodząc po pieczywo zapomniał, że w godzinach od 1o do 12 zakupy mogą robić jedynie seniorzy (osoby powyżej 65 r. ż.). W pozostałych godzinach sklepy i punkty usługowe są dostępne dla wszystkich. Ograniczenie to ma zabezpieczyć grupę osób najbardziej narażonych na koronawirusa.

Piotr Kraśko przyznał, że nieświadomie złamał tę zasadę, wchodząc do jednej z piekarń o godz. 11.45. W rozmowie z "Faktem" wytłumaczył się z tego, podkreślając, że jeszcze nie zdarzył przywyknąć do nowych wytycznych. – Byłem przekonany, że już jest po 12.00. Później się zorientowałem, że jednak brakowało kilku minut. To pierwszy dzień zakazu, zagapiłem się i przepraszam – tłumaczy dziennikarz.

Kraśko przyznał, że szanuje nowe zasady. Jego zdaniem są zasadne: – Oczywiście uważam, że wprowadzane zakazy są jak najbardziej słuszne i teraz będę wyjątkowo na nie zwracał uwagę.

