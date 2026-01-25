Segregacja covidowa w armii USA. Oficjalny list władz do żołnierzy z przeprosinami

Departament Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych wystosował w piątek list z przeprosinami do wszystkich byłych żołnierzy i personelu "niesłusznie usuniętych" ze służby z powodu niezastosowania się do przymusu szczepień wprowadzonego w trakcie ogłoszonej pandemii COVID-19 przez administrację poprzedniego prezydenta Joe Bidena. Żołnierzy, którzy byli dyskryminowani ze względu na segregację covidową nie było bardzo wielu, ponieważ zdecydowana większość przyjęła szczepionkę, jednak Donald Trump obiecał, że po objęciu władzy wyrządzona im krzywda zostanie naprawiona. Według federalnego Departamentu Spraw Weteranów, łącznie mowa o około ośmiu tysiącach żołnierzy.

Covidowa segregacja za prezydentury Bidena. Rząd USA przeprasza żołnierzy

Podsekretarz Marynarki Wojennej Hung Cao podkreślił, że Departament Wojny – Władze resortu obrony powróciły do dawnej nazwy – zobowiązał się do "naprawienia błędów z przeszłości" i ponownego przyjęcia zainteresowanych tym byłych żołnierzy, którzy zostali zwolnieni w czasie "pandemii".

– Do marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej, którzy zostali niesłusznie zwolnieni ze służby w czasie pandemii COVID-19: zawiedliśmy was – powiedział Hung w filmie opublikowanym na X. – Nigdy więcej nie pozwolimy, żeby to się powtórzyło, nie za mojej kadencji – zapewnił.

Departament Wojny wydał wytyczne dla swoich departamentów miejscowych, aby skontaktowały się z byłymi żołnierzami i przekazali im informacje o potencjalnym przywróceniu do służby oraz o poprawieniu ich dokumentacji dotyczących zwolnienia ze służby.

Cao, nadzorujący żołnierzy marynarki wojennej, piechoty morskiej i cywilów, przyznał, że nakaz administracji Bidena spowodowało, że część osób zdecydowała się na opuszczenie kraju.

Trump obiecał przywrócenie zwolnionym do służby

Przypomnijmy, że na samym początku swojej prezydentury Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zobowiązujące odpowiednie władze wojskowe do działania w zakresie przywrócenia chętnych do służby. Trump oznajmił, że wszyscy amerykańscy żołnierze, którzy zostali wyrzuceni z pracy, ponieważ nie zastosowali się do przymusu przyjęcia covidowych szczepionek, zostaną przywróceni do służby i otrzymają pełne zaległe wynagrodzenia. Rząd Stanów Zjednoczonych złoży im oficjalne przeprosiny.

Hegseth: Nie do pomyślenia, że zostali zwolnieni

"To nie do pomyślenia, że tysiące byłych żołnierzy, którzy pozostali wierni swoim osobistym i religijnym przekonaniom, nie tylko zostało odsuniętych od służby, ale wręcz otrzymało ogólne (na honorowych warunkach), a nie honorowe, świadectwa zwolnienia ze służby" – napisał sekretarz wojny Pete Hegseth w grudniu. "Chociaż wielu z nich ubiegało się o zwolnienie od komisji rewizyjnych Departamentu Wojskowego i je otrzymało, uważam, że to na nas spoczywa obowiązek naprawienia tej sytuacji".

