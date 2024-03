Miażdżący raport o polityce covidowej w USA. Są też propozycje na przyszłość

Raport opublikowany w tym tygodniu przez organizację non-profit Committee to Unleash Prosperity (CTUP) negatywnie ocenia reakcję amerykańskich władz i politykę rządu w zakresie koronawirusa.

Polityka covidowa. Przesłanie strachu zamiast proporcjonalnej reakcji

"SARS-CoV2 był niebezpiecznym wirusem, ale spokojna, proporcjonalna reakcja polegałaby na wyciągnięciu wniosków z poprzednich pandemii grypy i wykorzystaniu istniejących planów reagowania na pandemię. Zamiast tego od chwili wykrycia wirusa w Ameryce społeczność zdrowia publicznego i politycy rozprzestrzeniali przesadne przesłanie strachu i zagłady" – czytamy.

Takie podejście miało negatywny wpływ na zdrowie ludzi, m.in. z powodu odwoływania zabiegów czy wzbudzenia u ludzi paniki.

"Znacznie mądrzejszą strategią niż wydawanie nakazów zamknięcia byłoby mówienie Amerykanom prawdy, trzymanie się faktów, edukowanie obywateli na temat bilansu ryzyka i umożliwienie jednostkom podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących tego, czy pozostawić otwarte firmy, czy izolują się społecznie, chodzą do kościoła, posyłają dzieci do szkoły itd". – zwrócili uwagę autorzy.

Tymczasem zamknięcie szkół spowodowało dramatyczne i niezaprzeczalne szkody dla dzieci – przypomnieli autorzy, przedstawiając raporty dotyczące negatywnego wpływu tzw. restrykcji na proces nauki, m.in. poprzez jej przerywanie czy izolację społeczną. Autorzy raportu zwrócili również uwagę na kwestię nadużywania narkotyków, choroby psychiczne i próby samobójcze.

Irracjonalna propaganda, że niezamaskowani stanowią zagrożenie

Za bezzasadne uznano przymuszanie ludzi do noszenia na twarzach masek. Wskazano, że prawdopodobnie były one szkodliwe dla zdrowia, a ponadto "wzmacniały strach, tworząc irracjonalne przekonanie, że niezamaskowana twarz stanowi zagrożenie, powodując konflikty i podziały wśród obywateli oraz wywołując u osób wysokiego ryzyka błędne wrażenie, że maski stanowią ochronę, co może skutkować narażeniem niektórych osób na ryzyko, które w przeciwnym razie by nie wystąpiło".

Na poziomie gospodarczym tzw. covidowe obostrzenia pozbawiły pracy ponad 49 milionów Amerykanów, podano, przywołując dane z badania Bureau of Labor Statistics (BLS). Zasiłki dla bezrobotnych zatwierdzone przez Kongres dodatkowo przedłużały bezrobocie i pogłębiało trudności gospodarcze.

Zalecenia na przyszłość

Dokument został opracowany przez dr Scotta Atlasa, starszego specjalistę ds. polityki zdrowotnej w Hoover Institution i członka Grupy Zadaniowej ds. Koronawirusa Białego Domu, dr Steve’a Hanke’a, profesora ekonomii stosowanej na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa, Philipa Kerpena, przewodniczącego Committee to Unleash i dr Casey B. Mulligan, profesor ekonomii na Uniwersytecie w Chicago. Opiera się na różnych raportach i artykułach badawczych dotyczących okresu pandemii.

Niektóre z zawartych w raporcie propozycji obejmują wstrzymanie wszystkich wiążących porozumień lub zobowiązań wobec Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz ograniczenie uprawnień agencji ds. zdrowia, aby mieć pewność, że mają one wyłącznie charakter doradczy i nie mają uprawnień wpływania na porządek prawny czy podejmowania decyzji o karaniu ludzi.

