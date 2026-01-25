Konfederacja szuka poparcia. PSL może być "za"

Jak podaje RMF24, w ubiegłym tygodniu dobiegły końca konsultacje społeczne dotyczące poselskiego projektu ustawy i zmiany ustawy – Prawo łowieckie. Konfederacja chce powrotu do sytuacji prawnej sprzed 2018 roku.

Zmiany dotyczą zniesienia zakazu udziału w polowaniach dla osób poniżej 18. roku życia. Zgodnie z projektem Konfederacji, nieletni będą mogli – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych – być obserwatorami polowania. Ponad 64 proc. uczestników sejmowej ankiety wyraziło opinię, że przyjęcie ustawy jest potrzebne.

Bosak: Posłowie PiS powinni pójść po rozum do głowy

Do sprawy odniósł się wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– Jesteśmy jedynym z nielicznych lub jedynym państwem europejskim, które zakazuje prawnie dorosłym ludziom nawet obecności na polowaniach. Polska tradycja żołnierska, obronna kształtowała się poprzez wychowanie młodzieży szlacheckiej m.in. posługiwaniem się bronią w trakcie polowań – powiedział polityk Konfederacji. – W mojej ocenie te przepisy karne, które ustanowił rząd Prawa i Sprawiedliwości, są zabijaniem polskiej tradycji obronnej. Szczególnie w sytuacji, gdy jesteśmy w wojnie hybrydowej, a w naszym sąsiedztwie toczy się wojna – dodał.

Jak zaznaczył Bosak, dzieci być chronione przed epatowaniem przemocą, ale jest wyraźna różnica między 17-latkiem, który pomaga przy polowaniu a 5-latkiem, które nigdy nie widziało dzikiego zwierzęcia. – Uważam, że zastosowanie przepisów dla obu tych sytuacji jest absurdalne. Żadne państwo europejskie nie poszło tak daleko w restrykcyjności. To trzeba naprawić – powiedział parlamentarzysta.

Polityk Konfederacji przypomniał, że kilka lat temu przepisy dotyczące udziału nieletnich w polowaniach zmieniło Prawo i Sprawiedliwość. – Wiemy, że wielu posłów PiS-u uważa za poważny błąd tamte przepisy. Zachęcam do lektury uzasadnienia naszego projektu. Myślę, że posłowie PiS powinni pójść po rozum do głowy i stanąć po stronie leśników, myśliwych, gdzie jest ich ogromna rola w regulacji populacji zwierząt, co powoduje likwidowanie szkód rolniczych. Nie powinni stać po tej samej stronie co Lewica – powiedział Krzysztof Bosak.

Projekt Konfederacji. Co zrobi PSL?

Propozycję Konfederacji skomentowała posłanka PSL Urszula Pasławska.

– Będziemy o tym projekcie rozmawiać. PSL w czasach, gdy funkcjonował Trybunał Konstytucyjny, złożyło skargę do TK w kontekście naruszenia przepisów dotyczących wychowania dzieci. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, gdzie taka sytuacja ma miejsce – podkreśliła parlamentarzystka.

Jak zaznaczyła Pasławska, PSL musi dokładnie zapoznać się z proponowanymi przez Konfederację przepisami. – Nie zamykamy się na ten projekt, ale musimy dokładnie go przeanalizować – wyjaśniła.

Ludowcy również chcą powrotu do poprzednich przepisów, kiedy jeszcze nie wprowadzono ograniczeń ws. organizacji polowań z udziałem młodzieży. Jak wskazuje RMF24, ówczesne regulacje zakładały, że ograniczenie polowania przy osobie poniżej 18. roku życia polegało na zakazie odstrzału. – To oznacza, że można było wziąć młodzież na polowanie, ale nie można było przy nim zabić zwierzęcia. W przeszłości więc udział w polowaniu z młodzieżą to nie był udział w zabiciu. Chodziło o samo pójście np. na ambonę i obserwację przyrody. Nie można było wówczas zabić zwierzęcia – powiedziała Urszula Pasławska.

