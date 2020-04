Gorąco w Sejmie. Terlecki przerywa wystąpienia Kosiniaka-Kamysza

Dzisiejsze obrady Sejmu są poświęcone pomocy obywatelom zmagającym się ze skutkami epidemii koronawirusa. Jednym z polityków, który zabrał głos był lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider ludowców mówił o kryzysie gospodarczym i problemach przedsiębiorców.

Wystąpienie posła zostało jednak w pewnym momencie przerwane przez wicemarszałka Terleckiego. – Panie pośle, proszę powoli zmierzać do puenty– stwierdził Ryszard Terlecki.

Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że ma jeszcze pięć minut na wystąpienie. Zgodnie z Regulaminem Sejmu wystąpienia w trakcie rozpatrywania punktów porządku dziennego nie mogą trwać dłużej niż 15 minut. Terlecki odparł jednak, że wystąpienie lidera ludowców... już zostało przedłużone o pięć minut.

– Niestety, sytuacja się zmieniła w związku ze zdalnym głosowaniem – stwierdził wicemarszałek.

W tym momencie do dyskusji włączył się lider PO Borys Budka, który wskazał, że w regulaminie Sejmu nie ma takich zmian.

– Marnujemy na tej sali, panie marszałku, masę czasu na bzdurne dyskusje, jak jest teraz mowa o konkretach – stwierdził oburzony szef ludowców.

– To państwo prowadzicie te bzdurne dyskusje, więc proszę mieć pretensje do siebie samego. Proszę zmierzać do końca. Pan poseł Budka usiądzie spokojnie. 5 minut na wystąpienie. Ja już przedłużyłem o 5 i przedłużę jeszcze o parę, ale proszę zmierzać do końca – ripostował Terlecki.