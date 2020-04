Nie żyje dziennikarz Wiktor Bater

We wtorek zmarł Wiktor Bater. Dziennikarz miał 53 lata. Na przestrzeni lat współpracował z Polsatem, TVP czy TVN. To on 10 kwietnia 2010 r. jako pierwszy podał informację o katastrofie prezydenckiego samolotu.

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł nasz kolega Wiktor Bater. Nie pytajcie nas proszę, jak do tego doszło, na obecnym etapie wystarczy nam, że potwierdziliśmy tę tragiczną informację. Myślami i sercem jesteśmy z rodziną Witka i wszystkimi, którym Witek pozostawał bardzo drogim człowiekiem. Przepełniony nieprawdopodobnym żalem zespół Halo.Radia" – czytamy na stronie Halo.Radia. Bater pracował jako rosyjski korespondent polskich mediów. W latach 1994-1999 był dziennikarzem Polskiego Radia, w latach 1999-2007 TVN, w latach 2007-2009 r. był korespondentem TVP. Następnie pracował jako dziennikarz Polsat News (2009 - 2011). Współpracował również z Radiem Zet, Halo.Radiem, Superstacją oraz tygodnikiem "Wprost". Jako korespondent Polsat News 10 kwietnia 2010 roku jako pierwszy przekazał informację o katastrofie p rezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Za tę relację został wyróżniony nagrodą Grand Press w kategorii News. Czytaj także:

