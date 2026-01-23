Wniosek ws. Ziobry. Wiemy, co zrobią partie

Współprzewodniczący Nowej Lewicy i marszałek Sejmu zamieścił na portalu X zdjęcie wstępnego wniosku, pod którym podpisało się już pięciu posłów jego ugrupowania.

"'Przyszła kryska na Matyska' to polskie przysłowie oznaczające, że sprytny łotr (ktoś, komu dobrze się wiodło w oszustwach i psotach) w końcu został przyłapany i spotkała go zasłużona kara, koniec jego szczęścia lub fortuny" – napisał Czarzasty.

Rzecznik Lewicy Łukasz Michnik przekazała jednak Polskiej Agencji Prasowej, że jeszcze nie wszyscy posłowie ugrupowania podpisali się pod wnioskiem. Zbiórkę podpisów rozpoczęła również Koalicja Obywatelska.

Co zrobią inne partie ws. Ziobry?

Szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz poinformował, że jego ugrupowanie nie zbiera jeszcze podpisów ws. byłego ministra sprawiedliwości. Rozmowy na ten temat mają się odbyć dopiero na kolejnym posiedzeniu klubu.

Z kolei przewodniczący klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk stwierdził, że sprawa wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobry nie powinna być załatwiana w pośpiechu.

– Wniosek ten jest – de facto – aktem oskarżenia, więc musi być przygotowany niezwykle profesjonalnie – powiedział parlamentarzysta w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Jak zaznaczył, "musi on być obudowany dobrymi argumentami".

Zapytany o to, z czyjej inicjatywy powstał wniosek, polityk odpowiedział, że jest to inicjatywa "bliska wszystkim klubom tworzącym koalicję rządową".

Żurek sugeruje Trybunał Stanu dla Ziobry

Pod koniec listopada ub. r. Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał do Sejmu informację o przedstawieniu Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów.

Prokuratura poinformowała o przekazaniu marszałkowi Sejmu przez Waldemara Żurka informacji o wydaniu w dniu 7 listopada 2025 r. postanowienia o przedstawieniu Zbigniewowi Ziobrze zarzutów dotyczących 26 przestępstw. Prokurator Generalny, jak czytamy w komunikacie, sugeruje, że były minister sprawiedliwości może zostać postawiony przed Trybunałem Stanu.

"Powiadomienie to może stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy opisane w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, a w konsekwencji – czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia Zbigniewa Z. do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu" – wskazano w oświadczeniu.

