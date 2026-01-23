Sejm podjął decyzję w sprawie państwowej ziemi. Jest ważna furtka

Za przyjęciem nowych przepisów głosowało 427 posłów, przeciw było dwóch, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Zakaz miał wygasnąć w 2026 roku

Obecnie obowiązujące regulacje przewidują, że sprzedaż państwowej ziemi rolnej pozostaje wstrzymana do 30 kwietnia 2026 r. Preferowaną formą użytkowania gruntów jest dzierżawa, a utrzymanie moratorium ma zapewnić stabilność gospodarowania ziemią należącą do Skarbu Państwa. Przyjęta przez Sejm nowelizacja przesuwa ten termin o kolejną dekadę, co oznacza kontynuację dotychczasowej polityki w zakresie ochrony państwowych gruntów przed szeroką prywatyzacją oraz spekulacyjnym wykupem.

Ustawa wprowadza jednocześnie zmianę dotyczącą wyjątków od zakazu. Zwiększony zostanie maksymalny areał ziemi, który będzie mógł zostać sprzedany rolnikowi bez konieczności uzyskania zgody ministra rolnictwa z 2 do 5 hektarów. Wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak przekazał podczas debaty sejmowej, że rezygnacja z obowiązku uzyskania zgody ministra, zgodnie z poprawką zgłoszoną przez PSL, ma skrócić czas decyzyjny nawet o 6 miesięcy. Jak podkreślił, zmiana dotyczy gruntów sprzedawanych rolnikom indywidualnym.

Dzierżawa ma pozostać dominującą formą użytkowania

Wiceminister Czerniak zwrócił uwagę, że w latach 2016–2025 wnioski dotyczące zgody na zbycie nieruchomości rolnej o powierzchni między 2 a 5 ha stanowiły 35 proc. wszystkich wniosków, ale dotyczyły tylko ok. 5 proc. ogólnej powierzchni nieruchomości. Jak wyliczył, łącznie takich wniosków było 408 spośród 1185 wszystkich.

W uzasadnieniu zmian podkreślano, że państwowa ziemia rolna ma być przede wszystkim udostępniana rolnikom w formie dzierżawy. To rozwiązanie jest wskazywane jako korzystniejsze dla gospodarstw, które chcą rozwijać produkcję bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupu gruntów. Nowe przepisy mają z jednej strony utrzymać zasadę ograniczenia sprzedaży państwowych gruntów rolnych, a z drugiej ułatwić drobnym rolnikom dostęp do niewielkich działek, które mogą mieć znaczenie dla lokalnego rozwoju gospodarstw.

