Kto będzie nowym szefem resortu Gowina? Wypij uchyla rąbka tajemnicy

– Rezygnacja Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera jest wzmocnieniem rządu pod kątem walki o gospodarkę – ocenił poseł Porozumienia.

Dopytywany, kto zastąpi Jarosława Gowina w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego, zasugerował, że może to być osoba ze środowiska akademickiego.

– Proszę wybaczyć, ale o decyzji poinformuje sam premier Gowin. Będzie to osoba rekomendowana przez Porozumienie. Nie wykluczam, że będzie to ktoś, kto nie jest partyjnie związany z naszym środowiskiem. Może to być osoba ze środowiska akademickiego – stwierdził.

Dymisja Gowina i Bortniczuka

Wczoraj dymisję złożył szef Porozumienia Jarosław Gowin. W rządzie premiera Mateusza Morawieckiego pełnił funkcję wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. – Popieram możliwość głosowania korespondencyjnego, ponieważ jest to w najbliższym czasie jedyna możliwa forma przeprowadzenia wyborów. Uważam przy tym, że wybory powinny być przesunięte. Zaproponowaliśmy swojemu koalicjantowi wprowadzenie poprawki z vacatio legis wynoszącym trzy miesiące. Ta propozycja nie została przyjęta, dlatego podaję się do dymisji – poinformował.

Dzisiaj z kolei Kamil Bortniczuk złożył dymisję z funkcji wiceministra w resorcie Funduszy i Polityki Regionalnej. Bliski współpracownik Jarosława Gowina podkreślił, że "chce być wiarygodny, jak on". Zapowiedział też, że przez najbliższe 30 dni razem z szefem Porozumienia będą zajmować się rozmowami z opozycją.

– Mamy już poparcie PiS potwierdzone podpisem pod projektem złożonym osobiście przez Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego – wskazał.

Porozumienie domaga się przesunięcia daty wyborów poprzez wydłużenie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy o dwa lata. W tym celu konieczna byłaby zmiana konstytucji.