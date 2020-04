Będziemy chodzili w maseczkach. "Rekomendacja w najbliższych dniach"

Szef resortu zdrowia powiedział, że pewnie taka rekomendacja "za chwilę zostanie wydana". Dopytywany kiedy konkretnie, odparł że w najbliższych dniach.

Minister Szumowski tłumaczył, że maseczka nie musi być specjalistyczna. Nie chodzi o to, żeby była to taka jak noszą medycy, z certyfikatem. Jak podkreślał, "chodzi o to, aby wirus zatrzymywał się w ogromnej większości na takiej maseczce". – Dlatego to może być kawałek materiału – wskazał.

– Jeżeli będziemy wprowadzali nakazy i zalecenia, żeby chodzić w maseczkach, to w pierwszej kolejności dla personelu medycznego. Ale musimy mieć taką ilość, którą rozdysponowujemy w tej chwili. W zeszłym tygodniu to było ponad 7 milionów, w tym tygodniu jest podobna liczba – mówił.



O tym, że rekomendacja dotycząca zasłaniania twarzy może zostać wkrótce wydana mówił wczoraj rzecznik Ministerstwa Zdrowia. – Nie wykluczmy, że pojawi się zalecenie, aby na ulice, w miejsca publiczne wychodzić ze środkami ochrony osobistej, które jesteśmy w stanie sami wykonać m.in. takie jak bawełniane maseczki – mówił Wojciech Andrusiewicz.