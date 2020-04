Mocne słowa Ziemkiewicza: Konfederacja poszła w lewacki populizm

Sejm przyjął przepisy uzupełniające tarczę antykryzysową. To pakiet nowych rozwiązań, które mają łagodzić skutki kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Opozycja jednak od początku atakuje propozycje PiS. Krytyki pod adresem "tarczy" nie szczędzi również Konfederacja.

Publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz ocenia jednak, że politykom tej formacji bardziej zależy na krytyce Prawa i Sprawiedliwości niż idei. Dodatkowo publicysta zarzucił działaczom Konfederacji, że posługują się lewicowymi hasłami.

"Szok:@KONFEDERACJA_ poszła w lewacki populizm. Żądanie, by rząd zwolnił dłużników z płacenia bankom rat to czysty Ikonowicz. Co dalej, może projekt ustawy, że wynajmujący mieszkania mogą nie płacić właścicielom? Aby przysrać PiS, zasady niech się czochrają. Na mnie nie liczcie" – napisał Ziemkiewicz na Twitterze.

"BTW jedyny zgodny z prawem pomysł odroczenia spłat długów w prywatnych bankach to zapłacenie im odsetek przez rząd z pieniędzy podatników. Albo stan wyjątowy = to samo w formie odszkodowań. Powtórzę: czysty populizm. Łatwo robić memy, ale: Realia Polityki vs @KONFEDERACJA_ - 1:0" – stwierdził publicysta.

