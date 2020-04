Trzaskowski krytykuje system rejestrowania zgonów: Jest bardzo nieprzejrzysty

– Zadaję pytania, ponieważ ten system jest bardzo nieprzejrzysty. Dziwi nas to, że w kartach zgonu jest znacznie większa liczba w Warszawie niż ta, która jest podawana oficjalnie. Kierowaliśmy pisma do wojewody i do GIS już dwa tygodnie temu i tydzień temu. Nie dostaliśmy jednoznacznej odpowiedzi – mówił na konferencji prasowej prezydent miasta stołecznego Warszawy.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo zdrowia poinformowało o 136 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

Resort poinformował też o śmierci kolejnych sześciu osób. Są to: 47-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu, 90-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 35-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu, 62-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie, 81-letni i 77-letni mężczyźni z Drzewicy, którzy nie byli hospitalizowani. Jak zaznaczono, wszyscy mieli choroby współistniejące.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia dokonało korekty w liczbie zgonów z powodu covid-19. "We wczorajszym sms-ie podaliśmy informację o zdublowanym pacjencie w raportach WSSE, dlatego usuwamy go z rejestru osób zmarłych z powodu COVID-19 w woj. podlaskim" – poinformowano.

W sumie liczba zakażonych koronawirusem (stan na czwartek 9.04, godz. 10.00) to 5341/164 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).