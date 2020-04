Budka i Kosiniak-Kamysz przyłapani na chwili szczerości. To nagranie szybko obiegło sieć

Celem tzw. Tarczy Antykryzysowej jest złagodzenie skutków wprowadzonych ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa. Opozycja wielokrotnie krytykowała rządową pomoc dla przedsiębiorców sugerując, że są to rozwiązania niewystarczające. Tymczasem w sieci pojawiło się nagranie, na którym liderzy głównych partii opozycyjnych - PO i PSL - Borys Budka i Władysław Kosiniak-Kamysz chwalą rządową Tarczę.

– To co zapowiedział Morawiecki, to rozumiem, że będziemy, że kolejne posiedzenie, kolejna tarcza – mówi na nagraniu lider PO.

– Taak. Ale to jest dobre dla wszystkich przedsiębiorców – odpowiada mu kandydat PSL na prezydenta. – Znaczy to jest dobre, ale powinno być dawno zrobione – ocenia Budka.

