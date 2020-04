Kamiński: Żal, że Kaczyński nie zachowuje się jak papież Franciszek

– Nie oczekuję od nich "przepraszam". Oczekuję od nich, żeby odeszli. Ja nie chcę od nic przeprosin. Prędzej czy później wszyscy, którzy odpowiadają za ten trwający już 5 lat czas grabieży w Polsce poniosą taką odpowiedzialność, jaką powinni. Za to, co robią także dzisiaj w obliczu tragedii pandemii i kolejnej próby dochodzenia do władzy po trupach. Kłamstwo smoleńskie i ohydne wykorzystanie kłamstwa smoleńskiego przez obecną ekipę władzy posłużyło im do zdobywania władzy. Dzisiaj widać wyraźnie, że nic z teorii, które były głoszone na temat rzekomego zamachu, pancernych brzóz, już nawet wstyd o tym przypomina, bo to urąga przyzwoitości inteligencji, to wszystko okazało się wierutnym kłamstwem. Niestety, okupionym gigantycznymi pieniędzmi podatników – mówił Michał Kamiński w TVN24.

Polityk PSL odniósł się także do porannego składania wieńców na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przed pomnikiem poświęconym ofiarom katastrofy smoleńskiej. – To nie odbiega od normy tej partii panów. Jarosław Kaczyński mówił z trybuny sejmowej, że jest ludzkim panem. Oni na siebie patrzą jak partia panów. Im wolno więcej niż nam. To jest głęboko wpisane w logikę tego myślenia. Porównywanie, próba żalu z powodu tego, że Jarosław Kaczyński nie zachowuje się jak papież Franciszek jest podobna do żalu, że ktoś nie umie fruwać, bo nie ma skrzydeł – stwierdził wciemarszałek Senatu.