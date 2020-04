133 nowe przypadki zakażenia, nie żyje 14 osób

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem to osoby z województw: śląskiego (34), kujawsko-pomorskiego (23), dolnośląskiego (20), małopolskiego (17), wielkopolskiego (10), pomorskiego (6), świętokrzyskiego (6), podkarpackiego (5), zachodniopomorskiego (4), podlaskiego (3), opolskiego (2), lubelskiego (2) i warmińsko-mazurskiego (1) – podaje resort zdrowia.

Ministerstwo poinformowało też o śmierci 14 osób zakażonych koronawirusem. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

„Z przykrością informujemy o śmierci 14 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 79-M – Radom, 81-K – Radom, 60-M – Radom, 74-K – Radom, 84-K – Radom, 81-K – Radom, 69-M – Warszawa, 76-M – Warszawa, 85-M – Warszawa, 66-M – Warszawa, 74-K – Starachowice (mieszkaniec woj. mazowieckiego), 80-K – Starachowice (mieszkaniec woj. mazowieckiego), 65-M – Tychy, 69-M – Łańcut” – podaje ministerstwo na Twitterze.

"Nadal jesteśmy na etapie wzrostowym epidemii w Polsce"

– Spodziewamy się przyrostu zachorowań i wzrostu liczby pacjentów, którzy będą potrzebowali respiratora – mówił w sobotnim wywiadzie dla Radia Zet minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Minister przypomniał, że w chorobie wywołanej wirusem niewydolność oddechowa przychodzi później. – Mamy 10 tys. łóżek w gotowości, mamy 1600 respiratorów, które czekają na pacjentów – podał.

– Zaczynamy również przygotowywać się do ewentualnego wzrostu zapotrzebowania na te respiratory – chcemy być o ten jeden, dwa kroki do przodu – zaznaczył. Pytany, czy oznacza to dodatkowe zakupy wyjaśnił, że będą to przesunięcia z tych miejsc, gdzie obecnie stoją niewykorzystane.

Minister zdrowia podkreślił, że sprzęt dokupowany jest cały czas. – Mamy zakontraktowane ok. 1000 dodatkowych respiratorów – podał.