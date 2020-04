Ponad dwa tys. policjantów było lub przebywa na kwarantannie

– Niestety, ponad 100 policjantów, którzy na co dzień z wielkim poświeceniem wykonują swoje obowiązki, jest zarażonych, a od początku działań ponad ok. 2 tys. było lub jest jeszcze na kwarantannie – wskazał rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.

– Nie oszukujmy policjantów, dbajmy o zdrowie nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki. Pamiętajmy o tym. Liczymy na wzajemne zrozumienie – zaapelował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

Ostatniej doby funkcjonariusze skontrolowali prawie 111 tys. osób poddanych kwarantannie, od początku to już ponad 3,5 miliona sprawdzeń. – Ostatniej doby tylko w ok. 220 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wymierzenia grzywny – oznajmił Ciarka.

Rzecznik zwrócił uwagę, że niektórzy proszą policję o pomoc w codziennych sprawach. Wczoraj ok. 30 osób zwróciło się do mundurowych o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci. – Codziennie angażujemy do działań prewencyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo i powstrzymać zarażenia między osobami, ok. 25 tys. funkcjonariuszy – głównie policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy Straży Miejskich oraz żołnierzy, głównie z Żandarmerii Wojskowej – poinformował Ciarka.

