"Co jest kluczem do zrozumienia Jarosława Gowina?"

– Tematem okładkowym jest "Plan Gowina". To dwie rozmowy, które miałem okazję przeprowadzić z byłym już wicepremierem i ministrem nauki o jego przyszłości politycznej, ale również, co jest kluczem do zrozumienia jego decyzji tu i teraz, o jego przeszłości politycznej – mówi Marcin Makowski.

– Nowy numer to nie tylko Gowin, ale to także bardzo ciekawe teksty m. in. Rafała Ziemkiewicza – "Rozmrażanie paniki". Łukasz Zboralski w tekście "Prawo i pięść" analizuje pojawiające się w sieci kontrowersyjne interwencje policjantów i pokazuje, że często jest w nich drugie dni – zachęca publicysta.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– W przeciwieństwie do opinii wielu biografów Chopina interesowała go nie tylko muzyka, lecz takze odkrycia nau-kowe i sztuka. Na tym aspekcie osobowości geniusza powinna się koncentrować planowana od kilku lat placówka – pisze Jerzy Miziołek w tekście „Chopin i triumf nauki”.

– Politycy Platformy ocierają się o zdradę stanu – przekonuje Grzegorz Braun, poseł Konfederacji w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim.