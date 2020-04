"Jakim kosztem?" Mocny wpis Cejrowskiego

Cejrowski w swoim wpisie przekonuje, że radykalne kroki podjęte przez rząd przynoszą więcej złego niż dobrego. Jego zdaniem przez swoiste "zamrożenie" państwa dochodzi do wzrostu przemocy domowej, depresji, kryzysu gospodarczego czy umieralności na choroby niepowiązane z wirusem.

"Naród w internie. Kwitnie przemoc domowa, depresja, umieralność na inne choroby (brak dostępu do lekarza). Upadają pracodawcy, rośnie bezrobocie, zaraz będzie dzika inflacja.Tymczasem przeżywalność koronawirusa w krajach rozwiniętych wynosi ok 99.5%" – napisał słynny podróżnik na Twitterze.

Do swojego wpisu Cejrowski dodał hashtagi "#JakimKosztem", "#DOŚĆ" oraz "#JużCzas".

Pełne odmrożenie gospodarki dopiero w lipcu

Resort zdrowia informuje, że liczba wszystkich przypadków zakażeń wzrosła dzisiaj do 9 593. Od początku wybuchu epidemii zmarło 380 osób. Wyzdrowiało 1 133 pacjentów. Dobowy rekord nowych przypadków odnotowano w niedzielę – było ich aż 545. To najwięcej od początku pojawienia się Covid-19 w Polsce.

Pełne odmrożenie polskiej gospodarki możliwe jest w lipcu – wynika z zapowiedzi wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz.



Emilewicz oświadczyła, że polska gospodarka traci miesięcznie 139 mld złotych przez obostrzenia wywołane pandemią koronawirusa. – Analizujemy jaki procent produkcji jest wyhamowany. Analizujemy dzień do dnia, tydzień do tygodnia i miesiąc do miesiąca. Nasze szacunki mówią o 7 mld złotych dziennie i około 139 mld w skali miesiąca – poinformowała, dodając, że bezrobocie wynosi 6 procent.

