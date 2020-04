Kidawa-Błońska: Powinniśmy ten proces odchodzenia od węgla rozpocząć tu i teraz

Debata poświęcona kwestiom klimatycznym zorganizowana została z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przez Kantar Polska i Global Compact Network Poland. W debacie udział biorą kandydaci na prezydenta: polityk PO i wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, europoseł i były prezydent Słupska Robert Biedroń, prezenter i dziennikarz Szymon Hołownia, lider Koalicji Polskiej i PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz lider Konfederacji Krzysztof Bosak.

„Przed nami wielkie wyzwanie”

– Jest konieczność odejścia od węgla. Musimy od tego odejść właśnie w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i także to nie jest program na jedną kadencję, na dwie, to program na wiele, wiele lat. Zgadzam się, że powinniśmy ten proces odchodzenia od węgla rozpocząć tu i teraz – mówiła kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska.

– Pierwszy etap uważam, że do roku 2030 na ogrzewanie i używanie węgla w domach powinno zostać zakończone, do 2035 ogrzewanie z kotłowni także powinno się zakończyć. Są na to środki i wsparcie unijne i powinniśmy to wykorzystać. A przed nami wielkie wyzwanie, właśnie po to żeby przeprowadzić tę transformację energetyczną – tłumaczyła polityk.

Kidawa-Błońska dodała także, że podobnie jak jej konkurent w wyborach Szymon Hołownia, uważa, że górnicy „czekają na ciekawe propozycje”. – Oni zdają sobie sprawę, że świat się zmienia i mogą znaleźć inną, bardzo ciekawą i dobrze płatną pracę, tylko trzeba to w czasie przygotowywać – podkreślił polityk.