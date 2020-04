"Żaden sojusznik nie zostaje sam". Szef NATO chwali polskich medyków

"Wspaniale jest widzieć lekarzy wojskowych z Warszawy, którzy zmierzają pomagać kolegom w Chicago. Sojusznicy w NATO wspólnie reagują na COVID19, dzieląc się wiedzą i zasobami na całym świecie. W NATO żaden sojusznik nigdy nie jest sam" – szef NATO Jens Stoltenberg na Twitterze i zamieścił zdjęcie polskiego rządowego samolotu, do którego wsiadają medycy.

O wysłaniu polskich lekarzy do USA rozmawiali kilka dni temu prezydent Andrzej Duda i Donald Trump. Misja z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie wyruszyła w czwartek do Chicago, aby pomóc w tym mieście w codziennej walce z COVID-19. Dziewięcioosobowy zespół odwiedzi różne szpitale w Chicago w trakcie swojej tygodniowej misji i ma podzielić się swoją wiedzą z instytucjami medycznymi. Polscy lekarze będą również współpracować ze swoimi amerykańskimi kolegami w leczeniu pacjentów w McCormick Place Convention Center, największym szpitalu polowym w mieście.

W środę szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że wojskowi medycy będą uczestniczyli w uruchomieniu tymczasowego szpitala wojskowego, przeznaczonego dla ponad dwóch tysięcy pacjentów.

Wojskowy Instytut Medyczny zaznaczył, że medycy WIM posiadają szerokie kompetencje i doświadczenie, które zdobyli m.in. niosąc pomoc w walce z koronawirusem we włoskiej Lombardii. "To doskonały kapitał, jaki Wojskowy Instytut Medyczny oraz polska służba zdrowia mogą przenieść do kraju o największej dziś liczbie osób zarażonych oraz zmarłych z powodu COVID-19" – ocenia Instytut.

