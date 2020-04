Co z uroczystościami 3 maja? Prezydent podał konkrety

Prezydent był pytany o to, jak będą w tym roku wyglądały obchody Święta Flagi i 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Czy Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach? Na początku maja wciąż będzie obowiązywał zakaz zgromadzeń publicznych.

Polityk mówiąc o Święcie Flagi przypomniał, że jednoczenie są to obchody dnia Polonii i Polaków za granicą: – Więc na pewno będziemy w łączności z Polakami poza granicami – wskazał. Prezydent zachęcił, aby w tych dniach Polacy brali udział w uroczystościach za pomocą Internetu i trasmisji w mediach. – Na pewno 2 maja będzie tradycyjne wciągniecie flagi na Pl. Zamkowym, bo to nie wymaga udziału większej liczby osób – powiedział Andrzej Duda.

Jeśli chodzi o obchody 3 maja, prezydent wskazał: – Prawdopodobnie nie będzie możliwość publicznych, wielkich zgromadzeń, jakie mieliśmy do tej pory. To się będzie obywało inaczej – zapowiedział.

Andrzej Duda zapewnił, że jako prezydent na pewno wystąpi, jak co roku, z "przesłaniem do Polaków" z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. – To jest ten główny element prezydencki i będę robił wszystko, żeby tego ważnego elementu (...) także i w tym roku dopełnić – wskazał prezydent w czasie sesji Q&A na Facebooku.