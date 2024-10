Profesor: Mężczyzn odmawiających głosowania na kobietę do szeregu i zastrzelić

Wypowiedź została ujawniona w nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych.

Mężczyźni nie popierają potencjalnej kobiety prezydent? "Ustawić w szeregu i zastrzelić"

– To, co mnie frustruje, to fakt, że w naszym społeczeństwie znajdą się mężczyźni, którzy odmówią głosowania na potencjalną kobietę-prezydenta, ponieważ uważają, że kobiety nie są wystarczająco inteligentne, aby zostać prezydentem – perorował wykładowca. – Moglibyśmy ustawić wszystkich tych facetów w szeregu i ich zastrzelić. Oni najwyraźniej nie rozumieją, jak działa świat – skonstatował.

Chwilę później mężczyznę naszła refleksja. – Czy ja to powiedziałem? – zapytał. – Wyrzuć to z nagrania – zwrócił się do kogoś na sali. – Nie chcę, żeby dziekani usłyszeli, że to powiedziałem – tłumaczył.

Nagranie z wypowiedzią profesora pojawiło się jednak w mediach społecznościowych.

Uniwersytet Kansas zawiesza profesora

W reakcji na krytykę Uniwersytet Kansas wydał na X oświadczenie, w którym poinformował opinię publiczną, że profesor, którego został zawieszony na czas trwania dochodzenia w tej sprawie. Jego tożsamość nadal nie została ujawniona.

"Uniwersytet jest świadomy nagrania z zajęć, w którym instruktor niewłaściwie odniósł się do przemocy. Instruktor został wysłany na urlop administracyjny w oczekiwaniu na dalsze dochodzenie" – poinformował University of Kansas.

Następnie uniwersytet próbował wyjaśnić, że profesor próbował pokazać "swoją obronę praw kobiet i ich równości". "Instruktor składa najszczersze przeprosiny i głęboko żałuje zaistniałej sytuacji. Jego intencją było podkreślenie jego orędownictwa na rzecz praw kobiet i równości, i przyznaje, że wykonał bardzo kiepską robotę w tym zakresie" – powiedział University of Kansas. "Uniwersytet ma ustaloną procedurę na wypadek takich sytuacji i będzie się jej trzymać" – podkreślono.

W wywiadzie dla Telewizji Republika Donald Trump wyraził opinię, że Kamala Harris jest osobą o bardzo niskim IQ. Mówił to w kontekście jej sugestii, że gdyby rządził USA mogłyby porzucić Polskę, zapewniając, że są one kłamstwem i przypominając, że był już włodarzem Białego Domu i to, co zrobił, to zablokowanie Nord Stream sankcjami, które później zdjął prezydent Biden.

