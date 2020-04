"Gwałcić trzeba tak żeby tego nie zgłosiła". Korwin-Mikke komentuje skandaliczne słowa

Przewodniczący partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke sam znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi. Polityk pytany o wpisy członków partii Korwin z Katowic, skomentował je z wyrozumiałością.

„Trochę przesadzili”

– Skierowałem sprawę do sądu partyjnego, żeby to wyjaśnili. To wszystko działo się na zamkniętych forach, dziwię się, że ktoś się tą sprawą zajmuje – tłumaczy Korwin-Mikke w rozmowie z „Faktem”.

– Kobiety zawsze trochę udają, że się opierają. Każdy, kto skończył 17 lat, wie, że w grach miłosnych jest tego typu taktyka, że kobieta udaje, że się opiera. O to chodzi, by nie przekroczyć granicy w tej sprawie. Tego nie da się ująć w ramy prawne – mówił polityk i podsumowując zachowanie działaczy, stwierdził: „Trochę przesadzili”.

"Gwałt może być przyjemny"

A co dokładnie pisali działacze partii KORWiN? Działacze urządzili w sieci dyskusję, która wywołała falę komentarzy. Kamil Jabłoński i Jakub Kulozik (radny Młodzieżowej Rady Miasta) negowali istotę i dramat gwałtu. Screeny ich wpisów zamieszczonych na Facebooku ujrzały światło dzienne.

"Ja w ogóle uważam, że gwałt może być przyjemny ostatecznie. Najpierw mówi, że nie chce i siłą trzeba, a potem zadowolona i zaskoczona" – napisał Jakub Kulozik. W odpowiedzi Jabłoński odpowiedział: "Gwałcić trzeba tak żeby tego nie zgłosiła. Wtedy ona jest szczęśliwa i Ty".

Sytuacją zainteresował się Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. "To nie są już dzieci. Dwudziestokilkulatkowie odpowiadają za swoje czyny. Zgłaszamy nawoływanie i pochwalanie popełnienia przestępstwa" – informuje OMZRiK na swoim profilu na Facebooku. Organizacja stwierdza, że skandaliczne wpisy to wpływ szefa partii Korwin, Janusza Korwin-Mikkego. "Dziwicie się? Przecież tylko małpują swojego prezesa. To Janusz Korwin Mikke mówił, że "kobiety zawsze się trochę gwałci" – wskazuje Ośrodek.

Czytaj także:

"Gwałt może być przyjemny". Szokujące rozmowy działaczy partii KORWiN