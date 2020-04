Schetyna o wyborach prezydenkich. "Jestem przekonany, że odbędą się później"

W rozmowie z Jackiem Żakowskim na antenie TOK FM były lider Platformy Obywatelskiej odnósł się do wyborów prezydenckich, które mimo epidemii koronawirusa partia rządząca chce przeprowadzić zgodnie z planem, a więc w maju. Z tą jednak różnicą, że głosowanie miałoby się odbyć w formie korespondencyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Zdaniem Grzegorza Schetyny wybory w maju nie dojdą jednak do skutku. – Te wybory będą przesunięte. Jestem przekonany, że odbędą się później. Termin majowy musi zostać skasowany – stwierdził i dodał: "wybory powinny odbyć się w ramach normalnej kampanii wyborczej, politycznej debaty, politycznego wyboru, kiedy pandemia się skończy. Czy to będzie za kilka miesięcy, czy za rok". – Tych wyborów w maju nie będzie, bo ich nie może być. To nie będą wybory tylko głosowanie organizowane przez PiS – ocenił.

Polityk skomentował także ostatnie sondaże prezydenckie. Przypomnijmy, że według kwietniowego sondażu Kantar, Małgorzata Kidawa-Błońska, uzyskała najgorszy wynik spośród wszystkich kandydatów. Popiera ją zaledwie 4 proc. respondentów. – 28 proc. deklaruje chęć wzięcia udziału w tym głosowaniu i to te głosy są decydujące dla politycznej geografii i podziału między kandydata obecnego prezydenta, a kandydatów opozycji – wskazał Schetyna, oddając, że wyniki te nie odzwierciedlają stanu politycznej sympatii czy wskazania przez 30 mln Polaków, którzy są uprawnieni do głosowania. – Trzeba patrzeć na wyniki tych sondaży także z tej strony – dodał.

