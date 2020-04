"Zrobi to w zamian za jakiś stołek". Posłowie Konfederacji o działaniach Gowina

Hołownia oburzony decyzją szefa MEN. "Dlaczego nie macie odwagi tego ogłosić?"

Dlaczego ogłaszacie to w ostatnim możliwym momencie i dlaczego nie starczy wam odwagi na to, żeby powiedzieć, że do końca roku szkoły, przedszkola, wszystkie instytucje oświatowe nie będą otwarte? – mówił na konferencji prasowej Szymon...