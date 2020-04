Premier zachęca do wzięcia udziału w akcji #MojaPamiątka

"Historia Polski to nie tylko stosy zapisanych książek z datami, perypetie minionych władców czy dawno zakończone bitwy. To również losy naszych rodzin. Indywidualne historie, z których każda jest unikatowa, ale wspólnie tworzą wielki skarbiec wiedzy i uczuć. Symbolem tych emocji są pamiątki - przedmioty, które znaczą coś więcej, niż wynikałoby to z ich materialnej wartości" – napisał premier Morawiecki na Facebooku.

Muzeum Historii Polski organizuje akcję, polegającą na przekazywaniu rodzinnych pamiątek. Celem nietypowej zbiórki jest stworzenie wyjątkowej wystawy, która stanie się skarbnicą wiedzy i doświadczeń dla przyszłych pokoleń.

"Każdy z nas może stać się częścią ekspozycji. Jak? To bardzo proste - wystarczy opisać, sfotografować albo nagrać wspomnienia swoje lub kogoś z rodziny, bądź po prostu poszperać na strychu u babci i dziadka" – napisał premier Morawiecki.







Premier zaznaczył, że pamiątki mogą odnosić się do dowolnym okresu historii Polski, jednak Muzeum szczególnie zależy na rzeczach związanych z okresem II wojny światowej, PRLu, postaci Św. Jana Pawła II i czasów “Solidarności”.

