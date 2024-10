Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Morawiecki: Dbaj o nie. Dla siebie i bliskich

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzono po raz pierwszy 10 października 1992 r. Dzień ten powstał z inicjatywy Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego, ma na celu podniesienie świadomości społeczności globalnej na temat kluczowych kwestii zdrowia psychicznego. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego jest wspierany przez Światową Organizację Zdrowia.

"Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – czas, by przypomnieć sobie, jak ważne jest dbanie o nasz umysł. Pamiętajmy, że każdy z nas potrzebuje wsparcia, czasu na regenerację i przestrzeni na rozmowę. Zadbajmy o siebie i innych! Numer 116 123 to miejsce, w którym każdy może uzyskać wsparcie – nie bójcie się z niego skorzystać" – zaapelował w serwisie X Mateusz Morawiecki.

Morawiecki: Zdrowie psychiczne jest kluczem do szczęśliwego życia

Polityk PiS opublikował też krótkie nagranie. – Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak fizyczne. W ostatnich latach mojego rządu zwiększyliśmy nakłady na opiekę psychiatryczną i to bardzo znacznie. A szczególny nacisk położyliśmy na reformę psychiatrii dziecięcej. Pamiętacie Państwo te czasy po COVID-19 – mówi Morawiecki.

– Te inwestycje poprawiają dostęp do specjalistów, poprawiają dostęp do terapii zwłaszcza dla młodych ludzi. Ale każdy z nas może i powinien zadbać o swoje zdrowie psychiczne na co dzień. Każdy z nas może wspierać swoje samopoczucie poprzez proste nawyki. Pamiętajmy, że zdrowie psychiczne jest kluczem do pełnego, szczęśliwego życia. Dbaj o swoje zdrowie psychiczne. Dla siebie i dla swoich bliskich – podsumował były szef rządu.

W 2017 roku rząd PiS wprowadził zasadę naliczania wysokości nakładów na zdrowie, biorąc pod uwagę wskaźnik PKB sprzed dwóch lat. Obecna opozycja podkreśla, że za rządów PiS, przez 8 lat wydatki na zdrowie wzrosły z 77 miliardów do 192 miliardów złotych.

