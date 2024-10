Jaki: Za "strasznego PiS-u" byliśmy jednym z krajów najlepiej walczących z oszustami VAT

Dane Ministerstwa Finansów z września pokazują, że w wyniku kontroli Krajowej Administracji Skarbowej w pierwszym półroczu 2024 r. wykryto w sumie ponad 140,5 tys. fikcyjnych faktur. W pierwszym półroczu 2023 r. ujawniono 69,4 tys. lewych faktur. Oznacza to, że liczba fałszywych dokumentów tego typu wzrosła o 102,6 proc. rok do roku. Wartość fikcyjnych faktur w pierwszym półroczu 2024 r. wyniosła 4,25 mld zł i była o 23,5 proc. większa niż rok wcześniej.

Jaki: Uśmiechacie się?

Krótkie nagranie w tej sprawie opublikował w serwisie X europoseł Patryk Jaki. – Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w pierwszej połowie bieżącego roku wykryto 140 tys. fikcyjnych faktur. To aż o 102 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dobrze słyszycie – wzrosła dwukrotnie w ciągu roku. Wartość fikcyjnych faktur w pierwszym półroczu 2024 r. wyniosła 4 mld 25 mln zł. Była o 23 proc. większa niż rok wcześniej – przytacza polityk Suwerennej Polski.

– A jak było za tego "strasznego" PiS-u? Popatrzmy na unijne statystyki. Polska była jednym z trzech państw UE najlepiej radzących sobie z oszustami. A "uśmiechnięta Polska" w niecały roku odwróciła ten trend. Może i mamy rekordowy deficyt budżetowy, dwukrotny wzrost luki VAT, ale za to rezygnujemy z inwestycji strategicznych i przyjmujemy imigrantów podrzucanych przez Niemców. Jest uśmiech? – pyta ironicznie Jaki.

"Szczelność systemu VAT nie jest już priorytetem dla rządu"

– Wzrost fikcyjnych faktur jest zastanawiający. Przynajmniej do niedawna istniało przekonanie o rosnącej skuteczności wykrywania oszustw VAT, co działa zniechęcająco na osoby gotowe do takiego procederu. Zwalczanie tego było dla poprzedniej ekipy rządzącej naczelnym hasłem politycznym. Można więc wnioskować, że oszuści uznali, iż szczelność systemu VAT nie jest już priorytetem dla rządu – skomentował Jerzy Martini, doradca podatkowy z Kancelarii MartiniTAX, cytowany przez portal Infor.pl.

Przypomnijmy, że w styczniu minister finansów Andrzej Domański poinformował, że Krajowy System e-Faktur (KSeF) nie zostanie uruchomiony w 2024 r. Jako powód wskazał "krytyczne błędy" w działaniu systemu. – Problemy te dotyczą kodu, systemu jego funkcjonalności oraz wydajności – przekazał. Krajowy System e-Faktur umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych.

