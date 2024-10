Schetyna: To największe zagrożenie dla koalicji rządzącej

Były lider Platformy Obywatelskiej, obecnie senator KO był w czwartek gościem programu "Lepsza Polska" na antenie Polsat News. W rozmowie poruszony został temat koalicji rządzącej, jej kondycji i przyszłości.

Koalicja rządząca jak "czterogłowy smok"?

Grzegorz Schetyna zwracał uwagę, że zupełnie inaczej wygląda rząd składający się z czterech formacji niż rząd na który składają się dwie partie. – Ciężko zarządza się – nie chcę mówić – czterogłowym smokiem, ale takim organizmem składającym się z tak wielu środowisk (...). Trzeba politycznego kunsztu, aby projekty, które dotyczą spraw trudnych, były rządowe – podkreślał.

Polityk nie ukrywał, że partie składające się na rząd Donalda Tuska mają bardzo różne programy. Mówiąc o najbardziej spornych kwestiach wskazał na różnice pomiędzy Lewicą a Polskim Stronnictwem Ludowym na tle religii w szkołach, aborcji czy związków partnerskich. Ich wspólnym mianownikiem wszystkich formacji są zaś, według Schetyny, "demokracja, praworządność, obecność w Unii Europejskiej oraz pokonanie PiS".

– Ważne, abyśmy rzeczy zapisane w umowie koalicyjnej, dowieźli do końca kadencji. Wiem, że to trudne, ale za to zostaniemy politycznie rozliczeni przez wyborców – stwierdził.

Schetyna: Ten rząd nie ma alternatywy

W ocenie Schetyny, największym zagrożeniem dla rządzących jest "pokusa liczenia".

– Myślenia o tym (w każdej z partii – red.), że trzeba dotrzeć do własnych wyborców, że są ważniejsi niż inni wyborcy koalicji demokratycznej – tłumaczył i przekonywał: "Ten rząd nie ma alternatywy. Jeżeli któraś z tych partii wyjdzie poza rząd, ten stanie się mniejszościowym i zbliżają się (wtedy – red.) przyspieszone wybory".

Czytaj też:

Czarzasty: To najtrudniejszy rząd w Polsce po transformacjiCzytaj też:

"To jest po prostu nieodpowiedzialne". Ostre spięcie w SejmieCzytaj też:

"To nie trzyma się kupy". Nagły zwrot akcji ws. Lewicy