W nowym "Do Rzeczy" o tym, jak "prożydowskie lobby" pozbawiło pracy wybitnego znawcy historii Polski

– Na okładce "Operacja Norman Davies". Opowieść o tym, jak w połowie lat 80. wybitny znawca historii Polski dostał pracę na Stanfordzie, ale pracy tej pozbawiło go tzw. prożydowskie lobby. Jak się okazało w Stanach Zjednoczonych nie wolno pisać pozytywnie o Polakach – mówi Piotr Zychowicz na temat tego, co znajdziemy w najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy".

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– W USA znane są pojedynki nastolatków o miano „zmokłej kury”. Dwa samochody jadą naprzeciw siebie i ten, kto w ostatniej chwili zjedzie na bok, aby uniknąć czołowego zderzenia, zyskuje to mało zaszczytne miano. Taki pojedynek czeka posłów Porozumienia. Ilu z nich poprze Gowina, a ilu zachowa lojalność wobec Kaczyńskiego? – zastanawia się Piotr Semka w artykule „Kto zostanie «Zmokłą kurą»”.

– Najbardziej znana polska malarka ma tak bardzo zmitologizowana biografię, że w życiorysie jej zakwestionować można niemal wszystko – zauważa Krzysztof Masłoń w tekście „Wielka wyrobnica malarstwa”.