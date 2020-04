Mocny głos: Prezes Gersdorf wyszła poza kompetencje. Powoływanie się na TSUE to nieporozumienie!

Prokurator krajowy żąda wyjaśnień od I Prezes Sądu Najwyższego – wychodzi z założenia, że swoim postępowaniem pani prezes przekracza kompetencje władzy sądowniczej. Zgadza się Pani z tą opinią?

Prof. Genowefa Grabowska: Nie śledziłam podstaw prawnych ostatnich działań, ale jak już mówiłam wcześniej w sprawie uchwały 2i ¾ izby Sądu Najwyższego, mieliśmy wtedy do czynienia z wejściem w kompetencje ustawodawcy. Albowiem tą uchwałą te izby chciały zmienić ustawą o istnieniu Izby Dyscyplinarnej. A więc było to absolutnie wyjście poza kompetencje Sądu Najwyższego, bo nie jest on od przeprowadzania zmian legislacyjnych.

Ale tu SN powoływał się na orzeczenie TSUE?

Powoływanie się na orzeczenie TSUE, że to ma być wykonywanie jego posrfanowienia, to nieporozumienie.

Dlaczego?

Bo postanowienie TSUE było skierowane do Polski, bez sprecyzowania, że chodzi o Sąd Najwyższy. Bez wskazania I Prezesa SN jako osoby uprawnionej do tego typu działań. A ponieważ TSUE chciał zamrozić Izbę Dyscyplinarną, musiałyby być wprowadzone zmiany legislacyjne. Tego nie było. Więc tutaj Trybunał Konstytucyjny rozpatrując tę sytuację w ostatnim wyroku podniósł tę kwestię, oceniając uchwałę SN negatywnie. Uznał, że pierwsza prezes nie miała tytułu, aby tak uczynić.

No tak, ale były zarzuty, że Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa oceniać uchwał Sądu Najwyższego?

Podniosły się zarzuty, że uchwał SN TK nie ma prawa oceniać. Ale była już w historii taka sytuacja, w 2010 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny zajął się oceną waloru prawnego uchwały Sądu Najwyższego. Więc taki wyrok jest.

Prokurator Krajowy uważa, że „swoim działaniem Małgorzata Gersdorf zmieniła właściwości poszczególnych Izb Sądu Najwyższego oraz zlikwidowała i zmodyfikowała struktury wewnętrzne SN, określone w ustawie. Bogdan Święczkowski wskazuje, że tym samym I prezes SN próbuje przekraczać kompetencje władzy sądowniczej, wynikające z zasady trójpodziału władzy”?

To potwierdzenie tych wszystkich zarzutów i opinii, które zawierał wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Bo z całą pewnością wygenerowanie tamtej uchwały Sądu Najwyższego było wyjściem poza kompetecje SN.