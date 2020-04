"Gdybym był jej wyborcą, to bym nie wiedział...". Senator o Kidawie-Błońskiej

W wygłoszonym dziś oświadczeniu Donald Tusk zapowiedział osobisty bojkot wyborów prezydenckich, jeśli głosowanie odbędzie się w proponowanej obecnie przez PiS formie 10 maja. – Chcę dzisiaj powiedzieć bardzo otwarcie, dlaczego nie będę uczestniczył 10 maja w procedurze głosowania, przygotowanej przez ministra Sasina i PiS. Celowo unikam słowa wybory, ponieważ (…) ta sytuacja przygotowana przez rządzących na 10 maja nie ma z wyborami nic wspólnego – powiedział w nagraniu opublikowanym na YouTubie.

Do jego oświadczenia odniósł się dziś na antenie Polskiego Radia 24 senator PSL Jan Filip Libicki. – Albo Donald Tuska się pomylił, też jest w końcu człowiekiem, albo uznał, że eksperyment pod tytułem Małgorzata Kidawa-Błońska należy zakończyć – ocenił. Zdaniem senatora, narracja byłego premiera odbije się na jeszcze bardziej na notowaniach Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. – Gdybym był jej wyborcą, to bym nie wiedział, czy iść do wyborów czy zostać w domu – wskazał.

Dla senatora jest rzeczą oczywistą, że drastyczny spadek notowań Małgorzaty Kidawy-Błońskiej zaczął się wtedy, gdy kandydatka PO na prezydenta ogłosiła bojkot wyborów.