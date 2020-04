Ukraiński oligarcha może przejąć jedną z największych hut w Polsce

Według "DGP" holenderska spółka kontrolowana przez Achmetowa, Metinvest B.V., złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o przejęcie Huty Częstochowa – zakładu, który jest producentem blach pancernych dla polskiej zbrojeniówki.

Huta znalazła się obecnie w upadłości. Do 29 maja inwestorzy mogą składać oferty. 3 czerwca zostaną one otwarte w sądzie i nastąpi licytacja. Później syndyk wybierze jednego oferenta i podpisze z nim umowy. Cena wywoławcza to 250 mln zł – czytamy w gazecie.

Z ustaleń "DGP" wynika, że zainteresowanie przejęciem huty przez ukraińskiego oligarchę jest poważne. – Decydująca będzie cena. Najprawdopodobniej, kto da najwięcej, ten wygra, a to premiuje Achmetowa – powiedział informator dziennika.

Huta Częstochowa to jedna z największych hut stali i największy dostawca blach grubych, w tym blachy okrętowej, zbiornikowej i kotłowej w Polsce. W zakładzie wytwarzano m.in. blachy na rurociągi i blachy konstrukcyjne, np. służące do odbudowy po pożarze mostu Łazienkowskiego w Warszawie.

Rinat Achmetow to najbogatszy człowiek na Ukrainie. W 2019 roku "Forbes" oszacował jego majątek na 5,7 mld dolarów.

