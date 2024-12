W TK wniosek skarżący zwolnienie komitetów mniejszości narodowych z progu wyborczego

Przepis przewidujący zwolnienie komitetów mniejszości narodowych z progu wyborczego w wyborach do Sejmu zakwestionowano we wniosku, który ostatnio trafił do Trybunału Konstytucyjnego. Zasada równości wyborów nie przewiduje wyjątków – uważają parlamentarzyści klubu PiS reprezentujący wnioskodawców.

Wniosek skarżący zwolnienie komitetów mniejszości narodowych z progu wyborczego

"Zdaniem wnioskodawców brak jest argumentów przemawiających za szczególnym potraktowaniem komitetów mniejszości narodowych w wyborach do Sejmu. Rozwiązanie zawarte w art. 197 par. 1 Kodeksu wyborczego ma charakter anachroniczny i wydaje się być oparte na założeniu, że mniejszości narodowe powinny być reprezentowane w Sejmie bez względu na liczbę głosów uzyskanych w skali kraju" – napisano w uzasadnieniu wniosku zamieszczonego niedawno na stronie TK.

Zaskarżony i przywołany przez posłów PiS przepis Kodeksu wyborczego stanowi, że "komitety wyborcze utworzone przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych mogą korzystać ze zwolnienia list tych komitetów z warunku" progu wyborczego, jeżeli złożą Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenie w tej sprawie.

"Ze względu na fakt braku wymogu osiągnięcia 5 proc. progu przez komitety wyborcze utworzone przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych realna wartość głosu oddanego na taki komitet może okazać się znacznie silniejsza niż na inne komitety, które w skali kraju uzyskały taką samą albo większą liczbę głosów, ale ze względu na brak zwolnienia z wymogu osiągnięcia 5 proc. nie weszły do Sejmu. W przypadku braku osiągnięcia progu 5 proc. głosów w skali kraju, głosy oddane na komitety mniejszości narodowych liczone są z naruszeniem zasady równości" – przekonują autorzy wniosku w jego uzasadnieniu.

Tymczasem – jak przypominają – wyrażane w konstytucji zasady równości i proporcjonalności wyborów nie przewidują wyjątków.

Poselski wniosek otrzymał już sygnaturę w TK. Nie ma na razie terminu na jego rozpatrzenie.

Nie publikują wyroków TK w Dzienniku Ustaw

W początkach marca br. Większość sejmowa podjęła uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 i stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Od czasu podjęcia tej uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

Z kolei w przyjętej dwa tygodnie temu uchwale rządu stwierdzono zaś m.in., że ogłaszanie w dziennikach urzędowych rozstrzygnięć TK mogłoby doprowadzić do utrwalenia stanu kryzysu praworządności. Jak dodano, "nie jest dopuszczalne ogłaszanie dokumentów, które zostały wydane przez organ nieuprawniony".