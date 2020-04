"Kaczyński na to liczy". Biedroń krytykuje Kidawę-Błońską

Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała, że jeśli wybory prezydenckie odbędą się tak jak postuluje to Prawo i Sprawiedliwość - 10 maja w formie korespondencyjnej - nie weźmie ona w nich udziału. Politycy Platformy Obywatelskiej tłumaczą, że mimo to kandydatka tej partii pozostanie na listach wyborczych.

Tego rodzaju postawę skrytykował inny kandydat na prezydenta – Robert Biedroń. Polityk podkreślił, że bojkot to działanie dokładnie po myśli Jarosława Kaczyńskiego. – On liczy na to, bo wtedy jego nominat łatwą ręką weźmie zwycięstwo – wskazał.

Lider Wiosny zapowiedział, że on nie zamierza rezygnować, choć sam wolałby aby wybory zostały przełożone. Przypomnijmy, że Lewica postuluje wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i organizację wyborów na jesieni. – Nie można im oddawać Polski walkowerem, trzeba walczyć i dawać nadzieję wszystkim tym, którzy chcą zagłosować w tych wyborach, ale nie popierają Andrzeja Dudy – podkreślił.

