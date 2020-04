Koniec kadencji prezes Gersdorf. Jest komentarz prezydenta Dudy

Czwartek 30 kwietnia jest ostatnim dniem urzędowania obecnej pierwszej prezes SN profesor Małgorzata Gersdorf. W czwartek odejdzie w stan spoczynku również trzech sędziów SN ze starego rozdania.

Kandydata na następcę Małgorzaty Gersdorf ma wskazać prezydent. Stało się tak dlatego, że pierwsza prezes SN, mimo, że pojawiła się propozycja internetowego głosowania lub rozdzielenia sędziów po salach, odwołała planowane na 21 kwietnia zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego, które miało wybrać pięciu kandydatów na jej stanowisko.

Co z wyborem następcy Gersdorf?

– Mam nadzieję, że poznamy nazwisko nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jak najszybciej. Dokładnie jutro kończy się okres kadencji obecnej jeszcze cały czas pierwszej prezes, pani prezes Gersdorf. Nie ma, bo nie został wyłoniony ani jeden kandydat, a powinno zostać wyłonionych i przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN pięciu kandydatów na to stanowisko, zgodnie z ustawą – mówił prezydent Duda, komentując tę sprawę w internetowym Q&A.

– Zgromadzenie się nie odbyło, żaden kandydat nie został przedstawiony. W związku z czym zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie wyznaczona osoba, która będzie wykonywała obowiązki Pierwszego Prezesa SN, taka osoba w odpowiednim terminie, czyli zaraz po wygaśnięciu kadencji pani prezes Gersdorf, swoją funkcję wykonywać rozpocznie w Sądzie Najwyższym – tłumaczył dalej polityk

– Jej zasadniczym zadaniem tej osoby, tego sędziego SN, bo może być to wyłącznie sędzia SN wyznaczony przez Prezydenta RP, jak stanowi ustawa, jej wyłącznym i zasadniczym zadaniem jest przede wszystkim właśnie zwołanie zgromadzenia po to, żeby mógł zostać wybrany Pierwszy Prezes SN. Zakładam, że stanie się to jak najszybciej i że w tym zakresie ta osoba swoje obowiązki ustawowe zrealizuje – mówił prezydent Andrzej Duda w internetowym Q&A.

– Mam nadzieję, że tak jak przewiduje ustawa, będzie wybranych pięciu kandydatów na Pierwszego Prezesa SN, których wybiorą sami sędziowie. Prezydent nie ma tutaj nic do powiedzenia. Ci kandydaci zostaną przedstawieni prezydentowi, aby wybrać ostatecznie tę osobę, która ma zostać pierwszym prezesem SN. Proszę wybaczyć, ale najpierw chciałbym zapoznać się z tymi kandydaturami, żeby móc dokonać wyboru i o jakichkolwiek moich kandydatach tutaj w ogóle nie może być mowy – dodał prezydent.