Jak ocenił Leszek Miller w rozmowie z Karoliną Lewicką, szef Porozumienia Jarosław Gowin "przekroczył pewien Rubikon", nie zgadzając się na majowe wybory. – Jarosław Kaczyński nigdy mu tego nie wybaczy – podkreślił polityk.

Były premier stwierdził jednocześnie, że opozycja powinna skorzystać z okazji dogadania się z Jarosławem Gowin, nawet jeśli nie zgadza się z nim w wielu kwestiach. Jak bowiem podkreślił Miller, Gowin "w tej konkretnej sytuacji jest sojusznikiem".

Tymczasem Lewica kategorycznie odrzuciła możliwość porozumienia z byłym wicepremierem, tłumacząc, że nie negocjuje się z terrorystami. – Takie romantyczne porywy są dobre na kartach poematów. (...) W polityce nie można ulegać porywom politycznym, tylko trzeba myśleć pragmatycznie – dodał były premier.

– Najważniejszym celem każdej opozycji powinno być to, żeby przestać być opozycją. Jeżeli się pojawia taki sojusznik, to przy wszystkich zastrzeżeniach do pana Jarosława Gowina, wita się go otwartymi ramionami, a nie poszturchuje, a nie krzywi i robi miny (...) Taka jest polityka i jeśli ktoś tego nie uznaje, to niech wącha fiołki i pisze poematy, a nie zajmuje się polityką – stwierdził Miller.

Czytaj także:

KE wszczyna procedurę przeciwko Polsce. Ostra odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości